Laura Prieto le dedica tierno mensaje de cumpleaños a su hija: soprende el parecido entre ambas

Laura Prieto le dedicó un tierno y especial saludo de cumpleaños a su hija Tábana, quien celebra 18 años sobre la faz de la Tierra, en su cuenta de Instagram. Una vez más, sorprendió el enorme parecido entre ambas.

“Feliz cumple, hija mía. Gracias por coincidir contigo en esta vida”, escribió de entrada la uruguaya en la leyenda de dos fotografias junto a su retoña.

“Aprendo tanto de ti. ¡Orgullosa de la mujer que eres!”, agregó Laura, causando grata impresión en sus fans por lo grande y linda que está la adolescente.

En otra postal que subió a sus historias en la mencionada red social, la modelo, actriz y emprendedora celebró el paso del tiempo, al escribir “mi guagua hermosa ya tiene 18″.

“Te amo, hija. Eres todo para mí. Mi mejor amiga, mi partner”, añadió en la publicación.

Mamá precavida

Cabe recordar que, en agosto del años pasado, la hija de Laura Prieto estrenó su participación en eventos sociales al asistir al lanzamento de la línea de carteras diseñadas por su madre.

“Siempre la he resguardado un montón y ahora se quiso hacer presente porque era mi evento, pero nunca le he inculcado seguir mis pasos. De hecho, soy súper cuidadosa y trato de no mostrarla mucho en mis redes sociales”, señaló en la ocasión la ex Calle 7.

“Ella está concentrada en su vida, sus estudios, en lo que se tiene que enfocar una niña de 17 años. A ella no le gustan mucho los medios, es tímida. Y a mí tampoco me gusta exponerla porque todavía es chiquitita”, precisó Laura.