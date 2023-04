Mujer le coloca a su bebé el nombre de su alimento favorito y generó polémica: enojó a varias madres

No hay nada más hermoso para una mujer que saber que será madre, es la ilusión de pensar en ese ser que traes al mundo, en preparar todas las cosas para su llegada y en tenerle un nombre.

Pensar en el nombre del bebé es algo que puede tardar meses en acordar el apropiado para ese hermoso regalo que les viene en camino.

Esta historia es muy extraña, pues la futura madre de una niña en Estados Unidos decidió colocarle el nombre de su bocadillo favorito a su hija. Los cibernautas quedaron en shock cuando escucharon lo que esta mujer pretendía hacer.

¿Es normal que una madre nombre a su hija como una verdura o fruta? Al parecer, Chantel Schnider tendría ya planeada esta decisión desde la gestación, sin saber las repercusiones de este curioso ‘apodo’ en el futuro. “Me van a odiar por su nombre”, dijo.

¿No piensa en el bullying?

Resulta que Chantel hizo uso de su gran sentido del humor y su personalidad para tratar de hallar el mejor ‘apodo’. De hecho, en su video viral, ella comía de una lata de pepinillos cuando se le ocurrió el nombre de su hija: Pickle (pepinillo en español).

El clip se hizo viral por las reacciones de los usuarios, quienes juzgaron a la madre por semejante nombre para una bebé. “Me van a odiar por su nombre, pero la llamaremos... Pickle”, habría dicho en el clip en total soltura, por lo que es oficial que la nueva integrante de la familia es una bebé ‘pepinillo’, por su traducción.

“Se le agregan cinco minutos a su vida cada vez que alguien le pregunta si realmente nombró a su hija Pickle”, “No es de mi incumbencia, pero por favor no nombre a su hijo pickle”, “No te sorprendas cuando regrese llorando de la escuela”, “¿Te das cuenta de todo el bullying que recibirá tu hija en el colegio?”, “Aquí en Latinoamérica sería pepinillo; pobre su vida”, Una completa locura esta madre, no se da cuenta que en la escuela no tendrán piedad de ella .... en el fondo sé que es una broma ¡Es evidente!”, son algunos de los comentarios que recibió la mujer.