Natalia Duco se sinceró después de un complejo accidente que sufrió su hijo Lucianito: “Yo estaba ahí asumiendo la culpa y el dolor”

En el último capítulo de “Podemos Hablar”, la medallista olímpica Natalia Duco habló sobre un fuerte episodio que vivió con su hijo Lucianito, cuando él todavía tenía meses y comenzaban a pararse.

Ella estaba con su hijo mientras cocinaba, prendió el horno eléctrico que estaba a una altura que pensaba no iba a llegar Lucianito. “Él se levanta, se para, pone la mano en el horno, se queda pegado y a los dos minutos comienza a llorar”, relató.

“Le veo la mano, la meto en agua, diez segundos después se hincha y tenía una ampolla de toda la palma de la mano, se le levantó la piel, y no paraba de llorar. Lo que pasa es que la quemadura se sigue quemando después que uno la saca”, siguió contando la atleta.

Natalia lo llevó a Urgencias, y en las curaciones le abrieron las ampollas, se las cortan, “y yo estaba ahí asumiendo la culpa y el dolor, decía: ‘esto no puede ser, es culpa mía, ¿cómo le hice esto a mi hijo?’”, confesó Duco.

Tras investigar y consultar, le recomendaron que lo mejor para las quemaduras de su hijo es llevarlo a Coaniquem. “Las vueltas de la vida me llevó a Coaniquem (...) nunca pensé que yo iba a hacer uso de Coaniquem porque investigué qué era lo mejor para mi hijo”, afirmó.

“Teníamos que ir todas las semanas a curaciones”

La lanzadora de la bala aseguró que si la quemadura era grave, iban a tener que operar a su hijo cada vez que su mano creciera. “Teníamos que ir todas las semanas a curaciones, y si Lucianito tenía que ser operado, era operado por toda la vida hasta que dejara de crecer su mano”, agregó.

“Le hice un tratamiento alternativo en Biomedics, que es de ondas biomagnéticas y regeneración, que me ha funcionado mucho. Lo llevé todos los días para allá, hice todo lo que tenía que hacer”, contó. Natalia afirmó que poco a poco se le fue regenerando la piel a su hijo pequeño

“Cuando era el último día para que me dijeran si iba a tener que pasar por cirugía (...) me dijeron que Luciano regenero mejor de lo esperado, así que no se tendrá que someter a ninguna cirugía”, comentó.

“Uno no sabe en qué minuto la vida te cambia en dos segundos, en un cerrar de ojos. Él estaba al lado mío, no pasó nada, fue un pestañazo, y la culpa, qué daría yo para darle mi mano y que yo me hubiese quemado”, afirmó Duco.

Su hijo Lucianito afortunadamente no tiene secuelas, y su mamá señaló que él es mágico ya que “todas estas cosas que le han pasado en su vida me han enseñado ser mamá”.