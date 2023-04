“¡Tranquila chiquillas!”: Naya Fácil asegura que no es la culpable de la separación amorosa de Taylor Swift

Hace unos días que comenzó el rumor de que la cantante estadounidense Taylor Swift habría terminado su relación de seis años con el actor Joe Alwyn. Sin embargo, el motivo del quiebre aún es desconocido.

En este contexto, es donde los seguidores de Naya Fácil inventaron que ella estaba metida en medio del romance.

Los fanáticos de la influencer chilena escribieron en Wikipedia que la personalidad fue la responsable del quiebre.

“El 8 de abril se confirmó el termino de su relación con la cantante, esto por una supuesta infidelidad con la influencer Naya Fácil”, se podía leer en la enciclopedia virtual. Eso sí, el texto (que puede ser editado por cualquier persona) ya se borró.

Esta noticia llegó hasta las oídos de Naya, quien a través de su cuenta de Instagram intentó aclarar lo sucedido.

“Hello, I am Naya Easy, y no infiel, no”, dijo en su propio inglés, intentando desmarcarse de esta funa internacional.

tranquilas chiquillas, naya fácil ya salió a declarar!!!! pic.twitter.com/0DlieNsgBa — Cataaa (@oltbhscc) April 11, 2023