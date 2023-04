“Éramos dos personas solteras”: Gala Caldirola pone las manos al fuego por su relación con Mauricio Pinilla

Hace solamente un par de días que Mauricio Pinilla confirmó que se encuentra en una relación amorosa con Gala Caldirola. Sin embargo, tras gritar su amor a los cuatro vientos, la parejita se llenó de críticas de los cibernautas.

En este contexto, es donde la exchica reality puso las manos al fuego por el exfutbolista y aseguró que “Nos hacemos bien”.

“Justificar el amor está de más. Pero necesitamos expresarnos: Nos conocimos cuando ni siquiera lo buscábamos, conectamos y nos enamoramos sin forzarlo”, recalcó la mujer, agregando que “éramos dos personas solteras, con un pasado y una historia vivida, pero sin mentiras ni engaños nos aceptamos y sin ninguna intención de hacer daño nos elegimos”, explicó Gala.

Asimismo, le preguntó a sus seguidores: “¿Quién pide permiso para amar? ¿Quién está libre de pescado para juzgar una historia que no conocen?”

“Mauricio Pinilla es una persona de carne y hueso, imperfecto y probablemente yo tengo más defectos que virtudes, pero ¿Saben lo que nos une? Las ganas de ser felices y lo honestos que fuimos el uno con el otro desde el minuto 1. Una relación no tiene que ser perfecta, solo real. La gente idealiza personas y relaciones, nosotros no, no buscamos ser la historia del príncipe azul y la princesa. Nosotros buscamos una relación honesta”, sostuvo sobre su nuevo amorío.

Gala alzó la voz y defiende a su nuevo amor

En la misma línea, Gala le tiró algunas flores a Pinilla, asegurando que el exfutbolista “es una persona que ama profundamente a sus hijos y a su familia y solo los que no conocen la historia se dan el derecho a cuestionar eso”.

Por otra parte, afirma que “el tiempo pone a cada persona en su lugar” y que “yo también soy una separada, sí, y ¿Cuál es el problema? Todos tenemos derecho a reiniciar las veces que sea necesario. Un matrimonio fallido no es una condena, es parte de la vida. ¿Y quien no ha tenido ganas de mejorar y volver a empezar?”.

“Está de moda y es muy fácil inventar historias y decir cosas que no son ciertas para crear noticias jugosas. Pero la verdad es que estamos en paz. Respetamos los tiempos y después de casi un año de conocernos queremos estar juntos. Solo es cuestión de tiempo que esta decisión deje de causar confusión”, sentenció Caldirola.