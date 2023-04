“¡Hola, chingones!”: Matías Assler ya está en México para empezar su nueva vida con Juanita Ringeling

Hace solamente un par de semanas que Matías Assler y Juanita Ringeling anunciaron que se iban a vivir a las afueras de Chile, específicamente a México.

En este contexto, es donde los actores revelaron que ya se encuentran en el país norteamericano para comenzar su nueva vida.

El primero en llegar a la tierra de los mariachis fue Matías, quien ya está moviéndose para encontrar algún trabajo como actor en su nuevo hogar. Posteriormente, llegó Juanita junto a su retoño.

En este contexto, Assler compartió un video desde Ciudad de México (CDMX), en donde agradeció el cariño que ha recibido por esta nueva etapa y comentó que está participando en algunos casting.

“¡Hola, chingones!, ¿cómo andan?”, partió bromeando el actor, con el acento típico mexicano.

“Acabo de salir de mi primer casting en México. Como muchos se habrán enterado con mis redes, me vine a vivir acá…”, comentó a sus seguidores en Instagram.

Posteriormente, Matías dijo: “Quería agradecerle a toda la gente que me escribe lindos mensajes, que me envía fuerzas y que me ha apoyado durante mi carrera en la actuación”.

“Quería mandarles un beso y decirles que yo también quiero, que agradezco mucho todos sus gestos de cariño y amor. Así que eso… creo que me emocioné un poco. Chao, los quiero”, concluyó en la red social.