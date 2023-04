“A mi nadie me obliga a nada”: Rodrigo González aclara por qué defendió a Yamila Reyna y luego borró su post

Todo partió cuando en el último capítulo del programa Tal Cual de TV+, Raquel Argandoña aseguró que Yamila Reyna era la “regalona” de TVN. “Que yo no sé con quién sale, la argentina del 7″, lanzó Raquel, dando a entender que la actriz trasandina ha conseguido su lugar en ese canal de otras formas poco convencionales.

Varios rostros del espectáculo nacional salieron en defensa de la animadora, entre ellos el humorista Rodrigo González, quien escribió en redes sociales su singular opinión de las palabras de la Raca.

“No. Eso no está bien y dista mucho de la verdad. Lo que Raquel dijo es maldad, es veneno, es mentira, es daño. Es daño de una mujer a otra mujer. Eso es retroceder, eso no es entender, eso, lo que ella insinúa, es restar. No valorar, no conocer el trabajo detrás. Y para mí, en mi humilde lugar, es una ofensa”, posteó González en su Instagram.

Aunque su publicación fue bien recibida por Yamila, luego de un par de horas el humorista borró su mensaje. Cosa que llamó la atención de Daniel Fuenzalida, exrostro de TV+, canal donde la Quintrala realizó sus polémicos dichos. De hecho, el exHuevo criticó a su excasa televisiva por darle pantalla a este tipo de discursos.

Rordrigo González explicó su actitud

Daniel Fuenzlida acusó intervención de parte del canal, para que Rodrigo González borrara su publicación, o de lo contrario podría perder su trabajo.

“Si hasta @gonzalezcomediante bajó su post defendiendo a Yamila, seguramente recibió llamados de los ocultos disfrazados de ejecutivos a que lo hiciera o lo dejaban sin pega (Rodrigo tiene aún que seguir grabando la serie Los Robinsones de TV+)”, escribió Fuenzaliza en sus redes.

Estas palabras no pasaron desapercibidas para el comediante, quien poco después salió a explicar por qué escribió su defensa de Yamila Reyna y luego la borró.

“A raíz de lo dicho por @exhuevo y replicado por La Cuarta digo que es falso. A mí nadie me obliga a nada. Nunca”, aseguró.

Gonzaléz escribió ademas que la defensa que hizo de la animadora de TVN comenzó a recibir ataques de repudio contra Raquel, algo que tampoco le gustó.

“Defendí a la Yami y dije lo que pienso. Borré el post porque atacaron a Raquel también. Y no voy a tolerar violencia en mi muro. Eso sería ser inconsecuente. Se lo dije a Daniel pero él no corrigió eso. Espero que las cosas queden claras ahora. Su pelea no es mi pelea”, finalizó.