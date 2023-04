“Me saliste tímido”: Jorge Valdivia reveló qué es lo primero que mira en una mujer

El exfutbolista Jorge Valdivia salió jugando con una consulta que le realizaron al hueso, generando divertidos comentarios por el ingenio del Mago. Fue durante una dinámica de pregunta-respuesta que le realizó la periodista Constanza Solar para el medio As Chile.

“@jorgitovaldivia se sometió a nuestro ‘’cortito’' no te pierdas sus confesiones. Muchas gracias por tu buena onda crack”, escribió la futbolera.

Parte del cuerpo que más ama (”jaja, mi nariz”), momento más difícil de su carrera (los errores en la selección), jugador de la generación dorada más divertido (Arturo Vidal) y el más fome (Fabián Orellana) fueron parte del cuestionario, hasta que llegó la última consulta que generó las risas del camarógrafo.

“¿Qué es lo primero que le miras a una mujer?”, le dijo la periodista y la respuesta de Valdivia fue “las rodillas”...”¿Por qué te reís, si es verdad”, le pregunta a la persona tras la cámara, posiblemente ante la incredulidad de la respuesta que causó risas en la reportera y en los cibernautas.

Valdivia responde a AsChile

“Las rodillas a ver si tienen problema de ligamento cruzado”, “Las rodillas a ver si tienen problema de ligamento cruzado”, “Las rodillas, Inteligencia de maguinho no apta para todos”, “Tal vez Valdivia es kine como mira las rodillas .... Jajajaa que le miras las rodillas me hizo el día viernes”, “Con la seriedad dice las rodillas jsjsk”, “Hasta para responder sale jugando que crack fuiste siempre maguiño”, “Me saliste bastante tímido en la última respuesta”, fueron parte de las reacciones que generó el excrack de La Roja.