“No dejen que este caso quede en nada”: La predicción de Vanessa Daroch sobre el caso Nayara Vit que podría cumplirse

Hace dos años, en agosto de 2021, la vidente Vanessa Daroch sorprendió con un inesperado comentario en torno al caso Nayara Vit.

“Me llegan muchos casos de desapariciones, de fallecidos. Me escriben las policías y en general de todos lados. Tengo mi fans club que está en México, ellos me mandan casos”, aseguró en un live que tuvo en ese entonces con Pancho Saavedra y Jorge Zabaleta.

“Hay un caso que me han preguntando mucho y que yo la vi. La vi. Es esta chica Nayara”, aseguró Vanessa, refiriéndose al fallecimiento de la ex panelista de Toc Show quien perdió la vida tras caer del piso 12 de un edificio.

“Ella no se suicidó, porque yo la vi. Ojo… Que fue hace poco. Sí les puedo asegurar y para todos los que estén investigando, no es suicidio, porque yo la vi”, dijo dando a entender que sus poderes de vidente le indicaban que la modelo no se fue de este mundo por voluntad propia.

“El caso va a seguir, van a seguir investigando, pero ojo ahí. No dejen que este caso quede en nada. Si alguien la conoce o si alguien está escuchando, luchen porque esta cuestión no fue suicidio. Eso no más les puedo decir. Que por favor no dejen que el caso quede ahí”, juró la vidente.

Recordemos que, la semana pasada, se detuvo a la expareja de la modelo por su presunta responsabilidad en su deceso. Por el momento, Rodrigo del Valle permanecerá en prisión preventiva.

