Pamela Díaz contó agresiva actitud de conductor mientras manejaba: “La gente anda muy violenta”

Un momento poco grato vivió Pamela Días la mañana de este lunes mientras conducía para asistir a sus clases de pádel, según relató en su cuenta de Instagram.

A través de historias de esta red social, la Fiera narró el pequeño altercado que tuvo con otro conductor y realizó una breve descripción sobre su cambio de actitud.

“Me desperté con ánimo y juventud, con alegría y juventud, divina, estupenda como pueden ver. Estoy haciendo un minuto para mi para entrar a la cancha a entrenar”, inició sus palabras en el video.

“De fiera no tengo nada”

Luego, contó que “la gente anda muy violenta, me levantaron el dedo una vez no más, una, ese dedo garabatero. A mí me da lo mismo”.

“Y después me miran y me dicen ‘ay, la Fiera’, que de fiera no tengo nada porque soy una mujer muy controlada, muy controlada, no le dije nada a esa persona”, explicó.

Entonces Pamela recordó otro momento tenso con un conductor, esta véz más agresivo. “Una vez me rompieron un vidrio, porque no me moví, llegó y me pegó una patá un hue..”, relató la figura televisiva.

“No, pero yo he aprendido en este camino de la vida. Soy otra mujer. Como que se me alinearon los chakras”, de explayó sobre la nueva actitud que ahora muestra al mundo.

Según ella misma contó en otra historia, a la morena se le interrumpió el registro, ára luego compartir lo que dijo y no quedó en el video inicial.“Como una charla motivacional para todas nosotras, viste que ahora uno por cualquiera cosa tiene que andar feliz. Lo que se usa en Instagram. ‘Lucha por tus sueños, vamos adelante, energía positiva’. Estás para la cagá pero tienes que estar feliz. Yo también a veces soy así”, confesó.

Por último, Pamela se despidió para ir a su juego de pádel. Tenía un vaso desechable de café y, alzándolo, pronunció: “Salud. Me dieron ganas de salir a carretear”.