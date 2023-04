“Quién iba a pensar”: Conocidos periodistas publicaron carta por caso Paulina de Allende-Salazar

Un total de 132 periodistas publicaron una carta en el diario La Tercera, titulada “No nos sigamos equivocando”, en rechazo al despido de la colega Paulina de Allende-Salazar, tras ser despedida de Mega por llamar “paco” al carabinero asesinado en Santiago centro Daniel Palma. En la misiva, reconocieron que se trató de un error, pero lamentaron el actual del medio de comunicación .

“Hoy el periodismo adquiere más que nunca un rol esencial. Chile tiene una historia reciente de censura, restricción de la libertad de prensa, persecución y despidos de periodistas que no se ajustaban a la verdad oficial. No debemos olvidar que el periodismo de investigación que hoy conocemos, durante décadas no pudo levantar cabeza en Chile, porque las y los colegas que asi lo hicieron fueron expulsados. perseguidos e incluso, asesinados”, escribieron en la inserción.

“¿Quién iba a pensar que, en pleno gobierno democrático, con las instituciones funcionando, cada una con su rol y respeto por el resto, íbamos a presenciar en vivo y en directo un acto de censura, de privación del derecho a la información al país, a sus autoridades, a las y los periodistas presentes y. en particular, en contra de la periodista Paulina de Allende-Salazar?”

Periodistas apoyan a Paulina de Allende-Salazar

“Nuestra colega cometió un error mientras hacía un despacho en vivo. (...) El general de carabineros, Alex Chavan Espinosa, conmocionado por la muerte de un colega, tambien se equivoca al decidir censurar a la periodista por su error:”

Sobre lo anterior, también condenaron el actuar de Mega por desvincularla sin darle “sin antes haber oído la versión de la profesional, que aún iba en el trayecto hacia el canal”.

“El medio tiene derecho a despedir a quien estime conveniente, pero a su vez, debe primar un mínimo de respeto por la labor de esta y de cualquier otro profesional de la prensa. Todos nos podemos equivocar, pero no debemos denostar ni, por sobre todo y todos, poner en riesgo el derecho a la libertad de expresión, de informar y ser informados”.

Dentro de los rostros conocidos que apoyaron la carta, se encuentra Santiago Pavlovic, Rafael Cavada, Carolina Urrejola, Francisco Moat, Iván Guerrero, Patricia Politzer, Mónica González y Mirna Schindler.