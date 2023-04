Daniela Aránguiz confesó que Paty Maldonado la disuadió de vengarse de Jorge Valdivia

Daniela Aránguiz confesó que estuvo a punto a hacer una locura como venganza a su exmarido, Jorge Valdivia, luego que él la acusara de realizar brujería en su contra, pero Patricia Maldonado intervino y la disuadió. La revelación la contó la ex chica Mekano a su compañera de “Zona de Estrellas” Cecilia Gutiérrez, este domingo en el live “Atrevidas”.

La situación se originó cuando el exfutbolista hizo una singular pregunta en redes sociales: “Cuando tu exesposa te amarra los calzoncillos y los congela. ¿¿Qué puedo hacer??”.

Tras el complicado momento, Daniela contó que iba a hacer una locura, pero la Paty Maldonado la frenó.

“Ayer me quería mandar un cagazo, un cagazo grande. Iba a subir una foto. Yo tengo muchas fotos, muchas cosas”, reconoció la influencer.

El reto de la Maldo

Fue minutos antes de que Daniela debutara en el café concert de Maldonado, “Las Indomables”, cuando Paty se percató de que su nueva compañera de elenco iba a hacer algo.

“Y la Paty Maldonado me cachó, me dijo ‘¿por qué estás toda roja?’. Y le conté, le dije ‘mira, voy a hacer esto’. Me dijo ‘no’, y me quitó el teléfono. Entre ella y el Manu (González) me quitaron el teléfono”, señaló la panelista de Zona Latina.

“‘No, tú tienes que estar concentrada hoy día en actuar. No quiero que nadie te saque de aquí. Y yo, Daniela, te prohíbo que lo hagas, te prohíbo que hagas está cuestión, lo que quieres hacer’”, reveló Daniela sobre la conversación con la opinóloga.

La ex chica Mekano comentó, entre risas, que “como que te da miedo, como que te rete la mamá. Entonces uno dice ‘ya, bueno, ya”.

“Y después del show ya estaba tan contenta que se me había olvidado, porque esto yo lo vi antes de salir del escenario”, admitió la Dani.

Por último, la influencer hizo una reflexión respecto al tema que ronda la situación, al indicar que “de repente uno hace tantas cosas por amor, uno hace tantas cosas en la vida (...) que la gente se olvida (...) pero es muy importante no posponerse, amarse uno primero, quererse, porque nadie te va a querer como uno se puede llegar a querer, y a los hijos”.