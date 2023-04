“Fueron muchas las veces que me golpeó”: Joven agredida por Jordhy Thompson hizo nuevas y graves acusaciones

Hace poco más de un mes el futbolista Jordhy Thompson saltó a la palestra, luego que que empezara a circular un video donde se le veía agrediendo a una mujer. El escándalo fue total cuando se supo que ella era su pareja llamada Camila Ignacia.

Pese a que #Colo-Colo, el plantel al que pertenece realizó una declaración pública repudiando los hechos y prometiendo no pasar por alto el hecho, durante el día de hoy, la joven reapareció en redes sociales denunciando más hechos de violencia de los cuales sería víctima por parte del futbolista.

El tema es que en dos videos que subió a su Instagram, Camila muestra marcas en su cuerpo de distinto tipo y una conversación por teléfono donde Jordhy le habla de manera violenta e irreproducible, pidiéndole que se vaya del lugar donde estaba.

[ LEE TAMBIÉN: Colo Colo se pronuncia por el caso Jordhy Thompson: condena los hechos, anuncia “asesoría especial” y lo separa del plantel ]

“Ya no puedo más”

La chica también exhibió mensajes donde la tratan de lo peor y junto con eso una extensa declaración donde cuenta en detalle todo lo que dice haber vivido en manos de Jordhy, a quien ya le habría puesto tres denuncias por violencia.

“Le prometí que nunca lo haría, pero ya no puedo más. Lo hago porque ya se salió de las manos y logré entender que esto no es amor porque el amor no duele”, comenzó escribiendo.

“No pienso cubrirlo más, quiero que sepan la clase de persona que es, es un maldito maltratador y manipulador. Hace mucho tiempo ya empezaron las agresiones físicas, siempre fue una relación muy tóxica, donde me alejaba de todas mis amistades, no me dejaba ver a mis propias amigas porque decía que todas eran maracas lo típico que dicen los Los tipos de enfermos”, agregó.

“Me maltrató física y psicológicamente, siempre me fue infiel, miles de veces. Hace dos fin de semanas metió prostitutas (me dijo que eran prostitutas) al departamento dondeíbamos a vivir juntos. Le pillé los calzoncillos con labial y pillé condones usados, le di tantas oportunidades para que cambiara, pero nunca lo hizo nunca va a cambiar me hizo mierda mi celular, mi iPad que ocupo para estudiar en la universidad, tengo pruebas de todo”, aseguró.

Además comentó que busco ayuda con Colo Colo. “Fui a hablar a Colo Colo antes que se filtrara el video donde donde me pega en la disco y ellos se comprometieron a pagarme el iPhone y el iPad que me hizo mierda”, juró entre otras varias cosas de su extensa funa hacia Jordhy.

“Se volvía loco”

“Jordhy siempre que tomaba copete se volvía loco, porque se cura excesivamente y para variar terminaba pegándome. La vez que me recompió el celular yo iba manejando y en un momento me trataba de ahorcar con el cinturón, me tiraba el pelo súper fuerte también”, contó como parte de una serie de hechos violentos que dice haber sufrido Camila.

“Lo apoyé lo más que pude, pero ya no puedo hacer nada más por él, me tengo que preocupar de mí, de mi hijo y mis estudios. Con el dolor de mi alma hago esto, estoy destrozada pero ya no hay más perdón”, cerró la extensa misiva Camila Ignacia.

En la segunda publicación, de forma gráfica la mujer mostró imágenes de los moretones y golpes sufridos por la agresión de Thompson, además una grabación un diálogo donde el jugador de Colo Colo la trata con garabatos y le da órdenes.

Posterior a eso, mostró más diálogos del jugador por Whastapp, con múltiples insultos y más fotografías de las agresiones.