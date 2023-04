“Hágalo de frente”: Cristián de la Fuente furia con haters que criticaron a su hija Laura

El actor Cristián de la Fuente se sumó a la defensa que realizó Angélica Castro con su hija Laura de la Fuente, tras las críticas recibidas luego de desfilar para una tienda de ropa. “Les quiero compartir un vídeo que subió mi hija a las RRSS para contestarle a aquellas mujeres que la critican por tener pecas y por su forma de caminar”, comentó en Instagram, antes de publicar el video de su retoña.

“Me pregunto... dónde quedó la idea de apoyarse entre mujeres? Y peor aún... atacar escondidas detrás de una pantalla a una niña de 18 años!”, reclamó el también deportista, ante los comentarios mala onda que recibió la estudiante.

Dentro de las críticas, algunas usuarias escribían que se maquillara las pecas o que incluso la encontraban amachada. Por esto, la misma joven señaló en varios videos, los mismos que compartió su padre, que ella es muy feliz tal como es.

“Así de fácil...Si no le gusta... no la siga No pierda tiempo tirando mala onda. Y por último hágalo con alguien de su edad. Y hágalo de frente!! No escondida detrás de las RRSS. Eres una CRACK @laudelafuentec. Estoy MUY orgulloso”, cerró el padre.

Descargo de Laura de la Fuente

“Me dio mucha pena que mucha gente no haya sido capaz de entender el propósito de este desfile, que era que cada cual pudiera rescatar sus bellezas únicas, sus cualidades que los hacen únicos y que los distinguen de los demás, porque al final todos somos distintos y al final es eso, el poder resaltar eso que uno tiene, que es único, y hacerlo su sello”.

“Yo obviamente en este minuto estoy súper conforme con mis pecas, la forma en que camino, la forma en que soy. Soy yo. Que pena si a alguien no le gusta, la verdad, pero ojalá puedan tener un poco más de conciencia porque igual son comentarios que pueden afectar y uno no sabe también por lo que puede estar pasando la otra persona”.

“Lo que sí les voy a pedir es que si son de esas personas que si les molesta mi forma de caminar, les molesta mis pecas, o les molesta algo mío, por favor no me siga. Es súper simple, y si les aparece un video mío, aunque ya no me seguía porque la caía mal, sáltese el video. No tiene que tomarse el tiempo de ver mi video, verlo entero, decir ‘oh, que camina mal, el aspecto, las pegas, que no se qué, me cae mal’ y además comentar algo. ¿Para qué? Evítese el tiempo y no me siga nomás”.