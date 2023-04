Maura Rivera explicó motivos para radicarse en Estados Unidos junto a su familia: “Yo no estaba segura”

Maura Rivera reveló al medio LUN que la ola de delincuencia que afecta al país fue una de las razones que llevó a su familia a armar las maletas y realizar un cambio radical en sus vidas, para radicarse en Estados Unidos. Situación que fue del todo fácil, debido al cambio de colegios de sus hijos pequeños, quienes también tuvieron que despedirse de sus amigos.

“Queríamos un cambio de vida, una nueva aventura. Mark tenía ganas de emigrar hace tiempo, pero yo no estaba segura porque ya teníamos nuestra vida armada en Chile. No fue fácil, pero nos gusta Miami, las cosas funcionan bien, estás protegido y tranquilo”, dijo.

El nuevo domicilio de la exintegrante de Rojo está ubicado en al sur de Miami y a una hora de South Beach y es una casa de dos pisos, cinco habitaciones y un gran jardín con piscina, que está a 10 minutos de la playa, consignó el medio.

El cambio de vida de Maura y Mark en EE.UU.

Según explicó, los motivos que los llevaron a tomar la decisión fue porque no hay seguridad para vivir en el país.

“Lamentablemente mucha gente se está yendo de Chile porque no hay seguridad y sí mucha delincuencia. Donde vivíamos (Lo Barnechea) estaban pasando muchas situaciones de asaltos y robo. Yo ya no estoy sola, tengo dos niños y vivir con miedo, no poder salir tranquila, igual es tema”, continuó.

Además, contó que “acá las casas no tienen rejas, si se te queda algo sabes que no te van a robar. Estar tranquilo entrega mucha paz mental. Nunca vivimos un portonazo, encerrona o asalto, pero siempre estaba con el miedo...cuando salía con mis amigas, Mark me iba a dejar y a buscar”.

Para realizar el cambio, recomendó que “lo mejor es asesorarse con un abogado. Sacamos la visa de talento que dura tres años y lo ideal sería sacar la residencia”.