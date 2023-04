“Me dejó con secuelas”: Francisca García-Huidobro reveló complicación de salud tras accidente vehicular

Francisca García-Huidobro contó recientemente que sufrió una complicación de salud después de un accidente vehicular, explicando por qué se había ausentado algunos días de las redes sociales.

Hace unas semanas, García-Huidobro informó que tuvo un problema con su vehículo, para el cual debió llamar a su seguro automotriz. “Reventé un neumático”, dijo en aquel entonces, para luego añadir: “No me había pasado nunca en la vida, por suerte íbamos en un lugar plano, y no en curvas, así que pude orillar el auto”. Aparentemente, la animadora logró sortear con éxito la situación, pero no se dio cuenta de que el percance podría tener consecuencias en su salud.

Durante un video que publicó en sus redes sociales este lunes, García-Huidobro explicó: “El pencazo del auto del martes pasado me dejó con más secuelas de las que yo pensaba. Me fisuré una costilla, así que he estado en reposo los últimos cinco días con muchos remedios que me tienen podrida. Pero vuelvo, no me morí, aquí estoy”.

Afortunadamente, la animadora confirmó que, pese a las complicaciones, permanece bien de salud y aprovechó de revelar que será una de las invitadas de esta semana en el programa estelar de Chilevisión, PH (Podemos hablar).

“Mañana grabo capítulo de PH, que supongo saldrá este viernes, y ahí les contaré un poco más de lo que me pasó”, precisó. “Nada grave en todo caso, pero lo suficiente para tenerme fuera de servicio una semana. Besos y nos vemos pronto”, concluyó.