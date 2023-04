“Quedamos aterrados”: Dramático relato de profesor que organizó concierto de Cris MJ

Fue hace un par de meses cuando el profesor de educación física, Francisco Lincheo, conoció en Iquique al papá del cantante urbano Cris MJ, quien lo convenció de organizar un concierto de su hijo, tentándolo de recibir jugosas ganancias. Sin embargo, la convocatoria fue un fiasco, quedó debiendo varios millones y recibió amenazas con arma de fuego, por el propio artista. Así lo relató al diario LUN.

“Este caballero me dice: ‘Usted que es de Iquique, ¿por qué no se anima a organizar un concierto de mi hijo allí? El cabro está famoso, estuvo en el Festival de Viña y la gente los sigue?”.

Efectivamente, cantó la canción “Una noche en Medellín” junto a Karol G en la Quinta Vergara y tiene otros éxitos que suenan en las radios como “Marisola” y “Llámame bebé” junto a Pailita y Young Cister. Sin embargo, al parecer su popularidad no alcanza para llenar un estadio.

El profesor se tentó con la idea de generar ganancias extras e invirtió sus ahorros, con deseos de dar el salto en su aventura como productor, puesto que ya había organizado varios eventos deportivos en la ciudad, aunque sin fines de lucro.

Y según sus cálculos, vendiendo dos mil entradas podría costear los 30 millones de pesos que le cobró el cantante, más la estadía y pasajes ida y vuelta para otros 19 integrantes del team MJ.

Cris MJ no vende entradas

Pero, cuando eran pasadas las 22:00 horas del día del concierto, “la gente no llegaba...habían 300 personas y no iban a llegar más”, lamentó. Para colmo, Cris MJ le advirtió que no saldría a cantar si la cancha no se llenaba y para ello tuvo que regalar entradas.

“Por la venta de entradas, solo había podido juntar nueve millones de pesos. Al papá de Cris MJ le pasé todo el efectivo que tenía, unos $17 millones. Era tal mi desesperación, que en un momento me acerqué a hablar con el mismísimo Cris MJ para ver si me hacían una rebaja. Me dijo que no. Les tuve que pasar unos cheques a fecha con la diferencia, unos 13 millones de pesos”, contó con tristeza.

Además, tras subir al escenario, el show ni siquiera duró 30 minutos.

El cantante, en tanto, respondió en un live de Instagram, con arma en mano, que “agradezcan que les hice el evento culia...”, palabras que realizó empuñando la pistola y apuntando a la cámara.

“Mi familia y yo quedamos aterrados” cuenta Lincheo. “Yo quedé muy mal. Nunca me imaginé algo así”.

Tras esto el profesor contactó a un abogado y presentó una denuncia a la PDI por amenazas, seguido de una orden de no pago de los cheques.

“Mi abogado me dijo que no se puede exigir el pago de una deuda con amenazas” dice el profesor.

Pero, “el papá de Cris MJ también me amenazó. Lo hizo por Whatsapp”.

En paralelo, el fiscal jefe de Iquique, Eduardo Ríos, anunció que iniciarían una investigación de oficio contra CrisMJ, cuyo verdadero nombre es Cristhofer Álvarez, por los delitos de amenazas y porte ilegal de arma de fuego.

Durante la tarde, el persecutor informó que la PDI ya tomó declaración al cantante urbano Cris MJ y que se incautó el arma exhibida en el video, la que correspondería a una pistola de airsoft, réplica de un arma Glock 19. “Será sometida por a los peritajes correspondientes”, dijo al citado medio.