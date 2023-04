Diana Bolocco contó trastienda en fallido intento por declarar en juicio de Cathy Barriga

Llegaron puntales a las 08:00 horas a declarar, pero cuatro horas más tarde el juez les dijo una “mala noticia”, deberían volver al día siguiente puesto que Cathy Barriga se extendió más de la cuenta. Así relató Diana Bolocco a LUN, su experiencia en tribunales, luego de ser citada como testigo en el juicio que la exalcaldesa de Maipú interpuso por injurias y calumnias contra la periodista Paulina de Allende Salazar.

“Todavía no hemos podido declarar, llevamos tres horas esperando con Roberto”, contaba Bolocco, mientras esperaba en una sala contigua, son poder ver ni oir lo que pasaba en la audiencia.

“Es primera vez que hago esto, así que no tenía idea que a los testigos no se los tiene en la sala de audiencias y no teníamos idea lo que estaba pasando”, explicó la hermana de Cecilia.

Diana Bolocco no pudo declarar

Junto a ella, Roberto Saa también tuvo que aguantar la larga espera, a punta de galletas, café y mucha conversa con la exanimadora de “Mucho Gusto” y actual rostro de CHV. “Conversamos todo el rato”, indicó el hombre de las finanzas que explica todo “con peras y manzanas” en Mega.

Según explicaron, fue recién al medio día cuando les informaron que ya no alcanzaban a declarar puesto que Barriga pidio mostrar un video de larga duración.

“Cerca de las doce, o sea, cuatro horas después de que llegamos, el juez nos dijo textual que nos tenía ‘una mala noticia’: que no íbamos a alcanzar a declarar y que teníamos que volver mañana (hoy)...declaró Cathy Barriga, aparentemente mucho rato”.

De igual forma, la animadora destacó que el juez fue “muy buena onda”, porque les avisó antes sino hubiesen tenido que estar hasta las dos de la tarde.