Marcianeke arremete tras críticas a las letras del género urbano: “¿Tú crees que si yo dejo de cantar de eso, va a parar la delincuencia?”

Muchas personas han dicho que las letras del género urbano tienen relación directa con el alto nivel de delincuencia que afecta en estos momentos a nuestro país. Sin embargo, Marcianeke desmintió este estigma y aseguró que no tiene la culpa de lo esté pasando en este aspecto.

En una entrevista con Culto, de La Tercera, el cantante nacional detalló sobre esta temática y aseguró que los actos de violencia ocurren desde antes de que él comenzara su carrera musical.

“Quizás me lo han dicho de mala forma del contenido de las letras, de que estoy incitando gente a tal cosa por mis temas, y nunca fue así”, comentó sobre las críticas a sus líricas.

“Esas cosas no son por culpa mía”

“Yo, dejando de cantar cosas de delincuencia, cosas de incitando a la violencia… ¿tú crees que si yo dejo de cantar de eso, va a parar la delincuencia? No. Va a seguir, va a seguir. Y quizás hasta peor”, aseguró.

Asimismo, agregó que “yo no dependo de esas cosas, esas cosas no son por culpa mía. Antes que yo cantara, ya había violencia e incluso peor. Eso lo quiero dejar en claro. Los contenidos lo quiero dejar en claro. Todo lo que está pasando no es por culpa mía. No depende de mí”, se descargó Matías Muñoz.

“Nosotros cantamos lo que nos gusta, de donde venimos. Lamentablemente la gente nos está mirando hacia abajo y ya los que están arriba están haciendo lo posible para opacarnos. Pero no es culpa nuestra lo que pasa”, sostuvo el cantante.