“Para ser bella hay que ver estrellas”: Helhue Sukni se realizó un nuevo procedimiento estético

Helhue Sukni se realizó un nuevo procedimiento estético, y como es costumbre, le contó todo a sus seguidores en redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, la abogada compartió que se sometió a una rinomodelación con ácido hialurónico y mostró feliz sus resultados.

“Me vine a arreglar la nariz. Duele más que la chu..., pero no importa: para ser bella hay que ver estrellas... Me lo voy a poner para levantarme la nariz, porque nunca me he operado. Es bastante fea, pero no me la he operado por mi papá”, detalló.

Asimismo, Helhue comentó que también se realizará una reducción de papada y una tratamiento para los dientes.

¿Cómo quedó su nariz?

Posteriormente, la profesional de las leyes compartió el resultado de la rinomodelación: “Quedé maravillosamente linda, me encantó porque quedé con la nariz mucho más chiquitita”, expresó.

“¿Pueden ver? Me eché ácido hialurónico, me lo echó una cabra que es amiga de un primo mío. Una cabra joven me llamaba y me llamaba y cuando llego a la consulta, yo sabía que se llamaba Jael Bitrán, dije ‘qué bonito el nombre’ y le pregunté ‘¿tu apellido de dónde es?’ ‘Judio’, me dice”, contó.

“Yo dije: ‘Coonche… ¿dónde me vine a meter? Me va a dejar la nariz vuelta para el lado, pero exquisita, la amé. Encima pone ácido hialurónico y bótox, así que hermosa”, concluyó sobre su nueva aventura.

Acá mostró el resultado final: