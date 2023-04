“Fui muy golpeada”: Katty Kowaleczko reveló “infierno” durante su primer matrimonio

La querida actriz Katty Kowaleczko reveló en el programa “Buenas noches a todos” de TVN, el infierno que vivió durante su primer matrimonio, donde reconoció que fue “muy golpeada” y hubo episodios de violencia, incluso en la vía pública, cuando tenía 17 años de edad.

“Haberme casado con una persona que estaba enferma psiquiátricamente”, habría sido el gatillante, pero en ese momento tenían la genuina intención de hacer un proyecto de vida familiar. Pero con el tiempo pudo abrir los ojos y quiso “arrancar de esta situación”.

“Llega esta persona locamente enamorado, me ofrece matrimonio, me saca de Santiago y empieza un infierno que por suerte para mí, duró muy poco”, contó, sorprendiendo al animador Eduardo Fuentes con su impactante relato.

“Fueron solo seis meses de matrimonio que tuve, en donde lo pasé muy mal. Fui muy golpeada. Siempre me preguntan detalles. Hubo de todo, puños, patadas, en donde yo también me enfermé”, reveló.

Debido a ello, sinceró que “es súper importante también conversarlo. Uno no sale indemne de una experiencia de vida así, donde tuve que hacer también una terapia, pero por suerte fueron seis meses, no hubo consecuencias de hijos. Se cortó”.

Según contó, el momento de salir de esa relación dañina fue cuando él la quiso golpear en la calle y se cobijó en los brazos de su madre, para pedirle ayuda.

“Yo llegué a Santiago un día, él me quiere golpear en la calle y yo tenía tanto miedo que salí corriendo...corrí, corrí, corrí, que yo creo que era el motor del miedo y llegué donde estaba mi mamá que en ese tiempo trabajaba en un local en el centro”

Ahí, le contó todo lo que ocurría con su marido y ella la protegió. “Te quedas acá al lado mío”, le dijo, mientras averiguaba dónde buscar un buen terapeuta.

Sin embargo, el problema no terminó ahí. Puesto que al llegar a la casa con sus madre, su marido estaba ahí y le contó a su papá que ella tenía otros hombres.

“Mi papá ya estaba muy enfermo, todavía estaba vivo. Cuando llegamos a casa. Este marido estaba en mi casa y le había contado otra historia a mi papá. Que yo me quería separar, que yo estaba llena de amantes donde vivíamos, que era una suelta, que era aquí, que era allá”, descaseteó.

“Mi papá había tenido, no sé, cuatro, cinco infartos, que era una persona que uno lo trataba con algodones. Y cuando entro en la noche de vuelta con mi mamá, veo la cara de mi padre pero indignado, indignado. Y mi mamá me dice ‘cuéntale’. Yo le decía ‘mamá, mi papá está delicado’. Y me dijo ‘cuéntale, que le de un infarto, no importa, pero le tienes que contar”, relató.

Tras ello, su padre tomó un arma y lo amenazó de muerte si no se alejaba de su hija para siempre. “No tengo nada que perder, le dijo”.

“Este marido que te digo, sentado ahí. Mi papá, mi mamá y yo en el living. Empiezo a narrar… mi papá no dijo nada, mi papá escuchó, escuchó. No lo miraba, nada. Yo no sabía que estaba pasando por la cabeza de él. Y cuando terminé, mi papá se levanta. Tenía un arma, tenía una pistola calibre 22. Por seguridad, súper inscrita y todo. Fue militar, sabía de armas, por suerte. Y vuelve de la habitación con el arma en la mano y le dice ‘no te quiero ver más cerca de mi hija, porque te juro que te mato. No tengo nada que perder. Sal de mi casa. Uno (empezó a contar). Y esta persona salió volada. Y recuerdo que mi papá anduvo como seis meses con el revólver en el bolsillo”, cerró.