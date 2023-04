Giancarlo Petaccia advierte sobre riesgos de vivir en Miami: “Tiene un lado malo”

Hace unos días, Maura Rivera contó que la decisión de emigrar con su familia a Estados Unidos es debido a la inseguridad que afecta a nuestro país. Debido a esto, una fuente importante para contar su experiencia al respecto, es el periodista Giancarlo Petaccia, quien de visita en Chile contó cómo es vivir en Miami, revelando que no todo es color de rosa, dijo al medio LUN.

“(Vivir en Miami) también tiene un lado malo. Al menos yo ando con el miedo permanente a los tiroteos. Esa cultura de las armas no va a cambiar, no se puede hacer nada contra eso. Uno siempre tiene ese miedo por los hijos, de que quizás pase algo en la escuela. Te diría que esa sería casi la única mención”, explicó el animador, quien hace seis años se radicó en Weston, ciudad del condado de Broward.

Y según reveló, el tema no solo se ve en la delincuencia o pandilleros, sino que también en civiles, quienes sin estar mentalmente aptos, tienen acceso a comprar armas.

“Hace poco, una exalumna en Tennessee mató a tres niños v tres profesores. Eso pasa siempre. La semana pasada, en Kentucky, un empleado bancario hizo disparos en el banco. Entonces, como que ese tema de las armas y los tiroteos, te diría que es la preocupación más importante que tenemos al vivir allá”, señaló.

Además, otra de las problemáticas tiene relación con el transporte y las largas distancias entre un destino y otro.

“El transporte es pésimo. Uno tiene que vivir donde están los colegios de los niños e idealmente donde uno trabaja. ¿Por qué? Porque las distancias son enormes y porque hay más tráfico que en Santiago, por ejemplo. Si yo quisiera ir al centro de Miami, lugar al que voy por reuniones, me tardo una hora o una hora 15 de ida. Lo mismo de vuelta. No varía mucho la hora del día, siempre es igual. Se anda mucho en auto, porque el transporte público prácticamente no existe. Es muy malo. No hay metro, no hay buses donde yo no estoy. Entonces, si no hay auto, te quedas aislado. Todos usan sus autos. No hay mucha alternativa, a menos que vivas y te muevas en el centro”, explicó.