“Me pegó tan bien...me botó de raja”: Patricia Maldonado relató violento asalto en Brasil

Patricia Maldonado reveló en el programa de Youtube Las Indomables, que realiza junto a Catalina Pulido, un violento asalto que sufrió en Brasil, donde recibió un fuerte golpe que la botó de “raja”, graficó fiel a su estilo.

“Yo fui asaltada en Brasil. Yo fui a un hotel maravilloso, de repente salgo y viene un tipo con una toalla, aquí debajo, pero como estaba la playa ahí mismo qué me iba a preocupar”, reveló la opinóloga, confesando que el traumático momento ocurrió hace varios años, pero cobra relevancia puesto que es la misma violencia que ve hoy en día en Chile, la cual asegura que no ocurría en otras épocas, con tal nivel de agresividad.

“Iba con una gargantilla muy linda yo. ¿Y sabes lo que hace el tipo? Me pega un combo. Yo pensé que el tipo se había confundido, porque me lo pegó tan bien el combo que me botó de raja al suelo. Me lo pegó en la cara”.

Maldonado y delincuencia en Brasil

Además, relató que “caigo al suelo y el tipo me pesca de aquí (cuello). Yo dije ‘me va a matar, porque me confundió’. A mí me habían regalado una gargantilla preciosa de oro. Claro, no me di cuenta. Me salvaron unos argentinos que estaban en la puerta del hotel. Me recogen y el tipo arranca. En la esquina hay una moto y parten con el chofer”.

Finalmente, la panelista de “Tal cual” y creadora del café concert “Quién apagó la tele...el regreso de la farándula”, reflexionó que “ese actuar era de Brasil, pero hoy lo tenemos en Chile. Está de moda. Nadie dice que en Chile no existía la delincuencia, yo puedo contar miles de historias, pero antes era otra cosa”, sentenció.