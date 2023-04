Carabinera pidió su baja y ahora sube contenido de adultos en “Onlyfans chileno”

Una carabinera con siete años en la Institución, pidió su baja voluntaria para volver a estudiar la carrera que siempre quiso seguir, y que debió congelar en su momento por problemas económicos. Pero ahora puede financiarla sin problemas al subir contenido de adultos.

La influencer, Victoria de Los Ángeles de 26 años, conversó con Nosotras 13 y se confesó: “no me arrepiento, yo soy muy orgullosa de decir que fui Carabinero y además me fue bien... alcancé a estar casi siete años en la institución, llegué al grado de cabo segundo”. Asimismo, agregó que valora la experiencia y que “ahorré mientras trabajaba... no fue tiempo perdido”.

La expolicía explicó que “me preguntaban harto por redes sociales, sobre todo en Instagram y ahí empecé a pensarlo. Lo hablé con mi familia, con mis personas más cercanas y todos siempre me apoyaron... dije ‘ya, lo voy a hacer’”.

Así decidió partir en este camino con Arsmate, plataforma conocida como el OnlyFans, chileno.

“Mi contenido es para adultos, a veces sola y a veces acompañada. Lo disfruto, para mí no es una actuación, simplemente comparto mi lado íntimo, que todos tenemos, solo que yo lo comparto y lo monetizo; me va bastante bien... me permite vivir tranquila”, explicó.