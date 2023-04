“Era más agrandado que Ricky Ricón”: Álvaro Ballero recordó sus tiempos mozos publicitarios

Una publicación de Entel en la que le preguntaba a sus seguidores cuál fue su primer celular, despertó los recuerdos de su época de “Protagonistas de la fama” al exchico reality por excelencia, Álvaro Ballero.

“Corría abril del 2003 y me regalaron mi equipo número uno, el primero con cámara en Chile, pero era desmontable fue Entel, auspiciador de “Protagonistas de la fama”. Con número privado y de fácil recordación, uno podía elegir el número”, recordó Ballero afirmando que solo él y Cata Bono tenían este celular.

“El teléfono era el Siemens S55, luego me contrató Telefónica Chile (hoy Movistar) para el famoso spot, ‘Yo Amo a Ballero’, y me pasaron el primer modelo que llegó a Chile con cámara integrada. En ese tiempo Nokia era como hoy iPhone, o hasta más”, señaló.

“Realmente era todo en tecnología, y me dieron el Nokia 3650, su diseño con teclas esféricas alucinante, llegué con él al programa ‘Amenaza Real’ de Canal 13, donde era panelista, en ese momento del segundo reality del 13, ‘Conquistadores del Fin del Mundo’”, prosiguió Ballero.

“La última chupá del mate”

“Recuerdo que Janis estaba tan picada porque tenía la ‘última chupá del mate’, pero no me duró mucho”, contó Ballero. El exchico reality relató que se le olvidó en un taxi durante su viaje a Buenos Aires, a pesar de intentar recuperarlo, no lo logró, y Telefónica le advirtió que se pasaron los límites de llamadas internacionales.

“Nunca volví a ver mi hermoso Nokia celeste. Cuando volví a Chile, y como era más agrandado que Ricky Ricón, llamé a los Gerentes de Telefónica y les dije que me habían robado mi equipo y que quería el mejor del país de reemplazo, uno que había visto en un video de un rapero famoso y era con teclado incluido”, continuó.

Los gerentes le dijeron que no lo tenían, pero le dieron el número del gerente de tecnología de la misma empresa para consultar. Él insistió y le pasaron el contacto de la gerente de Nokia Chile, Carolina Frías, quien le terminó pasando el celular.

“Me pasó el equipo más alucinante que tuve, el Communicator 9210. En Chile lo tenían 3 personas, Paulsen, Bonvallet y yo”, cerró Álvaro Ballero.