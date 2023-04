“Es verdad, fui un verdadero CS…”: Daniela Aránguiz expuso emotiva carta que le envió Jorge Valdivia

Daniela Aránguiz sigue hablando de su expareja, Jorge Valdivia. En esta ocasión, la modelo compartió una íntima y emotiva carta que le habría enviado el jugador pidiéndole retomar su romance.

Si bien no expuso la fecha de este documento, todo apuntaría que fue luego de su viaje familiar a Miami en diciembre pasado, en donde supuestamente se iban a ir a vivir.

“Tuve ganas de llorar, me preguntaba en silencio, cómo había dejado a una mujer tan linda y buena, y miraba a Jorgito a la Agu (sus hijos) tan grandes, donde ahora pudimos aprovechar más momentos nuestros a solas”, relataba Valdivia en el escrito.

Asimismo, el exfutbolista realizaba un mea culpa sobre las infidelidades y mentiras que le dijo a Daniela durante toda su relación. “Es verdad, fui un verdadero CS…”, admite.

“Le pido a Dios que me dé una última oportunidad contigo (…) Que me veas, que me creas”, complementó.

Posteriormente, Valdivia prometía que si lo dejaba entrar nuevamente a su vida jamás la iba a “soltar”.

“Solo lo haré el día que nos tengan que enterrar y arriba en el cielo, te voy a buscar para poder pololear contigo. Si Dios decide que lo nuestro se acaba ahora, quiero que sepas que fuiste y será lo más lindo que la vida me puso”, confesó.

“Aunque estemos separados, serás lo más importante que tuve. El sueño más lindo que soñé”, concluía en la carta.

Cabe destacar que Daniela Aránguiz eliminó la publicación minutos después de haberla subido, pero claramente se viralizó en diferentes portales.