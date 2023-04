Falleció César Herrera, joven protagonista de la película “Mis hermanos sueñan despiertos”

La cuenta oficial de Instagram de la película de Claudia Huaiquimilla, “Mis hermanos sueñan despiertos”, informó sobre el triste fallecimiento del joven actor que dio vida a “el Pulguita”, César Herrera.

“Con mucho pesar les contamos que César Herrera, el talentoso actor que interpretó a Franco (el Pulguita), falleció hace unos meses. Por respeto a su familia y amigos decidimos esperar un tiempo prudente antes de comunicar la noticia a todos quienes se maravillaron con su trabajo”, escribieron.

“Cuando nos enteramos con el equipo de la película, fue un balde de agua fría. Durante el rodaje, César fue el hermano menor de todos los que trabajamos para contar esta historia. Gracioso, cariñoso y pelusón, pero increíblemente profesional a la hora de actuar y siempre listo para dar todo de sí”, agregaron,

Finalmente, le mandaron sus condolencias a los cercanos del joven actor, “te extrañaremos demasiado, Pulguita. Nos vemos en Fantasilandia”, cerraron.

“Mis hermanos sueñan despiertos”

La película retrata la historia de dos hermanos, Ángel y su hermano menor Franco, quienes llevan un año recluidos en una cárcel juvenil, en donde forman un sólido grupo de amigos con quienes sueñan con libertad. Esto cambia con la llegada de un joven rebelde, quien les ofrece un posible escape.

Iván Cáceres, quien interpretó a su hermano mayor, también compartió un sentido mensaje sobre la muerte de César. “La pena que siento es enorme. Me dolió mucho tu partida hermano y estos meses he tratado de no pensar, tenía el sueño de que volviéramos a trabajar juntos, me hubiera gustado verte crecer y me destroza saber que eso ya no es posible”, escribió.

“La primera vez que te vi estabas chiquito aún no eras más alto que yo, pero cuando nos volvimos a juntar ya no eras el mini pulga, habías crecido bastante pero seguías teniendo la misma cara de niño. Recuerdo ese día en graneros que nos metimos a la piscina, la pasé genial, me caí en el barro persiguiéndote, no sé qué chucha me habías hecho pero me cagué de la risa”, añadió.

“Te veía como mi hermano chico y en parte lo fuiste para mi. Te tomé mucho cariño, te llevaré en mi corazón siempre y cada vez que grabe algo te lo dedicaré. haré esto por los dos. Eras un genio al momento de actuar. Te extrañaré mucho César”, cerró el actor.