Gigi Martin entregó detalles de emocionante momento de Mauricio Flores y su hija Danika

El compañero de Mauricio Flores, Gigi Martin, entregó detalles de cómo fue el emocionante momento de su querido amigo con su hija Danika, quien despertó tras sufrir un accidente cerebrovascular el pasado 27 de marzo y quedar internada en la Clínica Alemana, revelando que ella reconoció a sus padres y se tomaron las manos, contó a LUN.

“Me parece fantástico, porque hay pocas personas que pueden salir de estos ACV. Danika es joven, le queda mucho por entregar (…) No era su momento”, señaló respecto de la joven, a quien conoce desde niña.

“Para él (Mauricio) esto ha sido súper difícil y ahora estaba feliz porque su hija había despertado. Me expresó toda su alegría por haberle tomado la mano y que ella lo hubiera reconocido a él y a su madre. Me dijo que no la había notado con secuelas”, comentó.

Asimismo, Gigi sostuvo que “lo peor para un padre es ver a un hijo postrado sin poder hablar, con la incertidumbre si va a despertar o no. Por eso estamos tan contentos de que haya despertado la Danika”.

Alegría de Mauricio Flores

Fue en un video de Instagram que Flores contó la positiva noticia, con la emoción a flor del piel y agradeció todas las muestras de apoyo.

“Nobleza obliga. Como ustedes me mandaron tanto cariño, les debo una información: y es que, felizmente, hace un par de días, mi hija despertó. Y por eso estoy hablando aquí, porque al despertar ella, creo que desperté yo también”, informó Flores.

“Vamos paso a paso, pero por lo menos ya está dando los primeros síntomas de poder volver. Así que estamos muy contentos, muy agradecidos y espero pronto estar grabando otro video donde les pueda contar que ya esta pesadilla para mi hija terminó”, sentenció el comediante.