“Me parte el alma”: Adriana Barrientos reveló especial vínculo que tenía con Felipe Camiroaga

La “Leona” nuevamente sorprendió en el panel de “Zona de estrellas”, esto después de que habló sobre el tierno vínculo que la unía al querido animador Felipe Camiroaga.

Después de la metida de patas de José Luis Repenning, en el programa de Zona Latina recordaron al fallecido comunicador. Barrientos aprovechó la ocasión para revelar la tierna relación que ella mantuvo con Camiroaga.

De acuerdo a lo consignado por Mira lo que hizo, Adriana partió diciendo: “Me parte el alma. Él era mi hermano mayor”.

Ella contó cómo conoció al exanimador del Festival de Viña, “tenía 24 años cuando entré a trabajar al matinal y me recibió con mucho cariño Felipe. Y esa vez me dijo ‘tú eres la mujer uva, vas a ser recordada siempre como la mujer uva’, porque yo venía del Miss Chile y mi traje típico era un racimo de uvas por los viñedos”.

Adriana aseguró que la agarraba para el leseo por este traje, y le dijo que no la podían mandar vestida de uva a China (donde se desarrolló el concurso de belleza). “Me quería tanto Felipito, de verdad”, confesó.

“Te lo juro por Dios”

En esta línea, el animador de “Zona de estrellas”, Mario Velasco, le preguntó “¿Quiso pellizcar?”, insinuando si hubo algo romántico entre ellos. Barrientos negó esto “jamás, te lo juro por Dios”.

“¿Sabes qué?, yo le contaba a Felipe que era muy sola, como que no tenía mucha contención, porque me quedé muy chiquitita huérfana de papás y mi hermano era muy chiquitito. Entonces, me veía como débil y si yo tenía algún problema yo le contaba a él”, confesó emocionada.

“Le salía a él lo de hermano grande, lo de protector, me preguntaba si yo estaba saliendo con algún chiquillo (...) Entonces, Felipe no me veía así como la mina…. Me veía un pollito y quería proteger a ese pollo, me veía tan débil, una pajarita del sur”, agregó.

“Un amor él, nada que decir, era mi hermano grande y para todo me consideraba siempre”, concluyó su historia sobre su vínculo con Camiroaga.