“No sigan preguntando”: Maura Rivera explica qué sucede con sus mascotas tras mudarse a Miami

Maura Rivera realizó una aclaración y descargo sobre qué sucede con sus mascotas tras mudarse a vivir a Miami, junto a su marido Mark González, a través de su cuenta de Instagram.

Cabe recordar que la mediática pareja, junto a sus dos hijos, hace unos días abandonaron Chile para radicarse en la ciudad estadounidense, específicamente en Palmetto Bay, en una vivienda de dos pisos, cinco habitaciones y que, además, goza de un gran jardín y piscina.

No obstante, algo que le cuestionaron sus seguidores en la mencionada red social fue qué sucedería con sus mascotas, dado que sólo compartió en una historia la llegada de Black (un pastor alemán muy amigable), por lo que la modelo realizó un potente descargo.

“Increíble que lo más que han preguntado es por mi ‘otro perro’ y mis gatos. Que por qué solo traje a Blak a ellos no”, escribió en una historia reciente.

“Me aburrí de explicar, en serio ya me da lata, pero acá les paso un video para que ojalá no me sigan preguntando lo mismo. ¿Cómo sería posible traerse solo a uno y a los otros dejarlos?”, añadió.

Historia de Instagram de Maura Rivera

En la siguiente hisoria publicó un video de sus gatos y su otro perro en caniles. “Ya están en el aeropuerto, listos para viajar. Manden buena energía para que tengan un buen vuelo. Y no me cuestionen más, por favor”.

Historia de Instagram de Maura Rivera

Historia de Instagram de Maura Rivera

Cabe señalar que, al momento en que Maura Rivera y Mark González anunciaron que se mudarían a Miami, explicaron que sus mascotas llegarían después, una semana tras arribar ellos.

“Ellos son parte de mi familia, y no los podía dejar por nada del mundo”, aseguró Maura en ese momento.