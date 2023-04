Fran García-Huidobro discrepó con Jordi Castell acerca de su comentario sobre los exiliados políticos

Se estableció un amistoso diálogo entre Fran García-Huidobro y Jordi Castell sobre los controversiales dichos de este último sobre los exiliados políticos durante la época de dictadura. El fotógrafo señaló en el programa “Tal Cual” que le gustaría haber sido parte de ese grupo ya que hubiese crecido en un país de primer mundo.

En el check-in de “Podemos Hablar”, Jordi fue consultado sobre estos dichos, en donde aclaró a qué realmente se refería con esta afirmación. “Aprovecho de aclarar algo que me parece insólito, y es que me están difamando. Me denunciaron al Consejo Nacional de Televisión por hacer apología de la dictadura por lo que dije”, señaló.

“Sí, a mí me hubiera encantado que exiliaran a mi familia. Crecí en un país con una dictadura horrorosa, esto era una cárcel y los medios de comunicación nos mentían, nos escondían que había desaparecidos, los asesinatos, y yo soy lo menos de derecha que puede existir”, continuó.

“Es algo con lo que nunca voy a estar de acuerdo”

Sin embargo, su amiga la “Dama de Hierro” no estaba de acuerdo con los argumentos del panelista de “Tal Cual”. “Me gustaría discrepar de las declaraciones de Jordi, nos queremos mucho, pero yo estoy en completo desacuerdo”, partió.

“Los exiliados son personas expulsadas de su propio país, y no todos llegaron a Roma ni a Francia, muchos tuvieron que buscarse la vida. Sí estoy de acuerdo en que estuvimos en una dictadura (...) pero que por obligación tengas que dejar tu tierra, tu familia, es algo con lo que nunca voy a estar de acuerdo”, prosiguió.

Jordi insistió en su punto, señalando que: “a mí me hubiese encantado crecer en otro país, y no en la dictadura que crecí”. Fran aseguró que sí cree en las afirmaciones del fotógrafo. “Me hubiese encantado en primer mundo (...) crecer en Talca en una dictadura, fue atroz”, agregó el comunicador.

Tanto Jean Philippe como Fran señalaron que irse por su propia voluntad del país, es distinto a tener que huir, lo que es una experiencia traumante. No obstante, Jordi seguía en desacuerdo y afirmó que “yo no encuentro que sea tan terrible que te saquen de una dictadura y te hagan crecer donde todo es descollante”.

“Sorry, perdónenme por si alguien se siente herido, pero no voy a pedir disculpas. Mantengo lo que digo”, concluyó Jordi Castell afirmando que su intención nunca fue causar controversia ni alinearse con una dictadura de derecha.