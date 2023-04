Loreto Aravena no está apurada en volver a las teleseries: “En algún minuto podría retomar, pero...”

Han pasado años desde que la actriz Loreto Aravena ha incursionado en las teleseries, y al parecer su regreso a estas producciones va a tener que esperar. En el intertanto,

En conversación con El Filtrador, la intérprete señaló que desde que se acabó su contrato con Canal 13 en 2019, “decidí parar un poco con las teleseries porque ocupaba demasiado tiempo en las grabaciones”.

“Había muchos proyectos que quería tomar y no podía, muchos viajes que quería hacer y no podía; y por sobre todas las cosas, tenía muy poco tiempo para mi hija”, agregó.

“Se dieron las cosas, se terminó mi contrato y dije ‘esta es la oportunidad, voy a empezar a buscar trabajos que me demanden menos tiempo y me gusten hacer’. Encontré el tema de los programas culturales, que me encantan, he hecho cinco temporadas entre ‘Tiempos de barrio’ y ‘Somos Caleta’”, continuó la actriz.

Aravena señaló que no le quita el sueño volver a las teleseries ni está apurada en hacerlo. “No le cierro las puertas a que no voy a volver a hacer teleseries en mi vida. Seguramente, en algún minuto podría retomar, pero cuando mi hija esté un poco más grande y pueda tener ese tiempo para dedicarle a la teleserie”, cerró.