“Otro cumpleaños sin ti”: Marisela Santibáñez recordó a su hija Rafaela con emotivo video

La diputada Marisela Santibáñez recordó a su hija fallecida, Rafaela, en vísperas de su propio cumpleaños, a través de una publicación en su cuenta de Instagram. En la publicación, la parlamentaria compartió un emotivo video de la pequeña Rafaela cantando con entusiasmo en un día frío.

La canción que entonaba la niña decía: “¿Qué es? ¿Qué es? Hay luces de color, ¿qué es? Parece de algodón”.

Marisela Santibáñez, quien estaría celebrando su cumpleaños al día siguiente, dedicó unas conmovedoras palabras a su hija, recordando la tradición que tenía la pequeña para festejarle su cumpleaños. “A un día de mi cumpleaños ya me comenzabas a hacer regalos, me cantabas, me actuabas, me hacías reír en esos abriles con frío y lluvia muchas veces. Hoy está caluroso y soleado, todo cambió y nada es igual sin tu presencia”, expresó la diputada.

La parlamentaria finalizó su mensaje con una emotiva frase: “Quizás en otras dimensiones puedas leerme… Si te pienso, te siento y si no te olvido nunca morirás… Te amo, Rafaela. Mañana tendré otro cumpleaños sin ti”. La publicación recibió varios mensajes de apoyo y solidaridad por parte de sus seguidores en la red social.

Rafaela falleció a los 7 años, en junio de 2011, tras una dura batalla contra una leucemia aguda.