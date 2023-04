Tía Pucherito habló del triste fallecimiento de su hija en “La Divina Comida”: “Ella está siempre conmigo”

María Pastora Campos, conocida por su papel de “Tía Pucherito” en Los Bochincheros, compartió un doloroso episodio en su vida durante su participación en el programa “La Divina Comida”.

La actriz habló sobre la muerte de su hija, quien falleció a causa de una septicemia después de sufrir quemaduras en la mano.

“En Uruguay nació mi primera hija. Ella ya no está con nosotros”, dijo Campos. “Cuando llegamos a Santiago, María Antonieta tenía un año, estaba sanita. Fue un accidente muy estúpido. Ella golpeó un plato de una sopa caliente, y se quemó la parte interna de la mano”.

La situación empeoró rápidamente y, a pesar de llevar a su hija al médico, María Antonieta falleció tres días después debido a una septicemia. “La llevamos al doctor, y nos dijo que le pusiéramos una pomada y una gaza, pero en la noche le subía la fiebre (…) a la noche siguiente ya estaba fallecida”, explicó Campos.

tia pucherito El gran dolor de María Pastora. Fotografía de Internet

La pérdida de su hija tuvo un fuerte impacto en la actriz, quien decidió no volver a visitar un cementerio después de ese día. Sin embargo, después de muchos años, Campos logró encontrar la paz y ahora visita a su hija en el cementerio.

“Fue tan terrible, que yo no volví nunca más al cementerio, en todos esos años. Es primera vez que no lloro y que estoy en paz con eso”, expresó. “Ya no sufro. Voy tranquila, le hablo, le llevo flores. Ella está siempre conmigo”, concluyó María Pastora.