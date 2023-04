Arde troya: Fundación Futuro promovió tour de cata de vinos con visita a Villa Grimaldi

Todo una polémica se creó a raíz de una actividad promovida por la Fundación Futuro, la cual invitaba a catar viños en la Viña Concha y Toro, y además, visitar el centro de detención y tortura Villa Grimaldi.

Esto estaba fijado para el sábado 29 de abril y la fundación perteneciente a la familia Piñera, debió salir a ofrecer disculpas. “¿Quiere catar vinos en la Viña Concha y Toro y también… visitar el centro de detención y tortura Villa Grimaldi? Postule en fundaciónfuturo.cl”, versaba el flyer.

Uno que criticó con fuerza la actividad fue el ministro de Justicia, Luis Cordero, quien precisó que “la forma de abordar los hechos ocurridos durante la dictadura no pueden ser combinados con el gozo o el entretenimiento que puede ser un paseo de copas. Hay ámbitos que son distintos y una de la cuestiones esenciales de la democracia es tener respeto también con la memoria, porque es la única manera de garantizar un futuro de convivencia y tolerancia”.

Corporaciòn Parque por la Paz Villa Grimaldi repudia que se promueva utilizando y banalizando imágenes de rostros de detenidos desaparecidos para promover un tour que mezcla visitas a una Viña y degustación de vinos con un recorrido por Villa Grimaldi. pic.twitter.com/ZxGWjn7tKF — Parque por la Paz Villa Grimaldi (@villa_grimaldi) April 21, 2023

Las disculpas

Además de las disculpas en redes sociales, The Clinic conversó con la directora ejecutiva de la Fundación Futuro Magdalena Piñera Echeñique, quien les precisó con respecto a la suspensión de la actividad por parte de la Corporación Parque por la Paz, que “ellos están en todo su derecho de publicar el comunicado que quieran, ante lo cual nosotros vamos a mantener el silencio (…) así que dejamos hasta aquí no más la conversación. No nos interesa el pimponeo (…) Si ellos son los dueños del sitio de la memoria Villa Grimaldi y no nos quieren dejar entrar, no vamos, no más”.