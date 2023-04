“Él no nos pescó nada”: Sergio Rojas y Luis Sandoval en contra de Andrés Caniulef tras grabación de programa de Canal 13

En una nueva transmisión de “Que te lo digo”, Luis Sandoval y Sergio Rojas revelaron que vivieron un incómodo momento con su excompañero de programa Andrés Caniulef, esto durante la grabación de “¡Qué dice Chile Prime!”.

“Yo no estoy para mentir, porque la verdad es que Andrés, me duele el alma decirlo, él no nos pescó nada, entró a una oficina por separado”, aseguró Rojas.

“Firmamos en una sala, posteriormente nos hicieron un PCR en otra, y luego tuvimos una reunión como de pauta con la gente de Canal 13 en otra oficina, pero parece que fue porque Caniulef llegó tarde y entró por otra puerta”, lo secundó Luis.

Aunque lo pasaron increíble en el espacio de Martín Cárcamo, hubo algo que les llamó la atención: “No estaba, no nos habló nunca antes del programa”, expresó Rojas, a lo que Lucho agregó: “Estaba como enojado ese día”.

“La única vez que habló con nosotros fue en ¡Qué dice Chile!, prendían las cámaras y decía ‘Luchito, Sergio, Daniel, los quiero mucho’, y en el corte comercial nada”, afirmó Sergio.

“Nosotros dijimos que esta cuestión era una parodia o una broma”, sentenció el panelista de farándula.