“Es una vergüenza y una frescura”: El furioso descargo de Federico Sánchez por alto costo de estacionamiento en Las Condes

El conocido arquitecto Federico Sánchez, conductor del programa City Tour que anima junto a Marcelo Comparini, utilizó sus redes sociales para realizar un furioso descargo debido al alto cobro que piden en el estacionamiento subterráneo de Plaza Perú, en la comuna de Las Condes.

En un video que subió a su Instagram, el ahora rostro de TVN se quejó por la situación que tuvo que enfrentar el conductor de una van que solo lo fue a buscar al lugar.

“¿Estai grabando? Esto a mí no me gusta hacerlo, pero me parece inaceptable. Nosotros venimos de grabar desde el norte, nos pasó a buscar un móvil, él entró al estacionamiento de la Plaza Perú a buscarnos”, explicó Sánchez, con evidente molestia.

Acto seguido, explicó que el conductor “se debe haber demorado 4 minutos cuanto mucho. Queríamos salir y nos querían hacer pagar $1350. ¡Qué increíble!”.

“Realmente una vergüenza. Una vergüenza y una frescura, lo encuentro inaceptable porque él (chofer) está trabajando y entró a buscar pasajeros. Así estamos lamentablemente”, finalizó.

Inmediatamente su reclamo se llenó de comentarios de todo tipo. Pero en general lo felicitaron por haberse atrevido a denunciar la situación que catalogó como un abuso.

“Siempre es así y no solo en plaza Perú. He estado en varios estacionamientos solo por algunos minutos y he pagado también así de caro”, “Si te funa el tío Fede, déjenme informales que están por el suelo”, “También los precios no están en los ingresos (afuera en las calles), los tienen cerca donde está la maquina para sacar el ticket” y “No hay fiscalización, lo que permite este tipo de abusos. Te felicito por denunciar, eres un referente y espero que esto se investigue y se termine”, son algunos de los posteos que dejó la gente.