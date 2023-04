“Se despidió en un sueño de mí”: Rodrigo Villegas se emocionó hasta las lágrimas tras recordar a su padre

Rodrigo Villegas estuvo como invitado en el nuevo capítulo de “De Tú a Tú”, en donde reveló algunos detalles sobre su relación con su padre y cómo se despidió de él justo antes de morir.

En la conversación con Martín Cárcamo, el comediante recordó cuando su progenitor trabajó capacitando a trabajadores de maquinaria pesada de la minería, por lo que se crió en diferentes ciudades por las constantes mudanzas.

“Me acostumbré a ser el nuevo. Noté un poquito de bullying, de rechazo, de peleas a combos. Ahí aprendí a reírme de mí mismo, porque ese es el remedio infalible del bullying. La persona que lo hace goza con que te enojes, porque te hace sentir mal. Pero si te tiras mejores tallas tú, te ríes antes y no te afecta”, contó.

Posteriormente, Villegas describió a su padre como “un hombre fuerte como un roble, que me apoyó siempre”.

La última enseñanza de su padre

En ese momento, Rodrigo recordó cómo fue la muerte de su padre luego de que se enfermara de cáncer al pulmón a los 59 años.

“La última enseñanza que me dejó es que uno puede hacer lo que sea en cualquier momento, nunca es tarde. Se inscribió para terminar la enseñanza media a los 64 años, cinco o seis meses antes de que se fuera. De verdad me sorprendió eso, lo encontré un tremendo ejemplo de superación. Iba un rato a clases, porque se ahogaba, pero iba. Eso me enseñó a mí que uno puede hacer lo que quiera, y el único que se pone trabas es uno mismo”, afirmó notablemente emocionado.

Según las palabras de Villegas, la noticia de su padre lo sorprendió mientras estaba en plena grabación de “Morandé con Compañía”.

“Ese día lo llevaron a la clínica, porque ya no estaba respondiendo. Yo me fui enterando de su situación de a poco por celular. Hasta que llegó un momento en que mis hermanos me dijeron que fuera para allá. Alcancé a llegar, mi papá giró la cabeza y me vio, me esperó”, aseguró.

Eso sí, ese no fue el último momento con su progenitor, puesto que “él se despidió en un sueño de mí. Yo no sé si estaba soñando o no, pero una noche entraron dos personas de blanco a mi pieza y me colocaron un paño en la cara, pero yo aún seguía viendo”.

“Entraba mi papá, se sentaba al lado mío en la cama y conversábamos mucho rato. No me acuerdo bien de qué hablamos, pero se me quedó una frase ‘¿así que viniste a la casa de los frutos antes de venir para acá?’. Nunca he entendido qué significa”, sentenció, aclarando que su carrera en los escenarios comenzó como un homenaje a su padre.

Finalmente, el triunfador de Viña del Mar contó que su papá estuvo con él durante su presentación en la Quinta Vergara, puesto que su madre le habría pasado una fotografía para acompañarlo en este importante momento.