¿Todo bien en el paraíso con Pinilla?: Gala Caldirola lanza particular indirecta en sus redes sociales

Desde que Gala Caldirola y Mauricio Pinilla confirmaron su relación amorosa, la parejita se ha dedicado a subir diversos momentos de su romance, entre ellos subidas al cerro y tardes de regaloneo. Sin embargo, al parecer, no todo estaría bien en el paraíso.

A través de su cuenta de Instagram, la modelo española escribió un particular mensaje como indirecta, algo que suele hacer bastante seguido.

“Eres mucho y mereces mucho”, expresó y aseguró que este era un recordatorio para ella misma.

Cabe recordar que hace solamente un par de días, Gala sacó las garras y defendió su romance con el futbolista a los cuatros vientos, asegurando que su historia con Pinilla “no tiene nada de dañino, nada de malo, fuimos dos personas solteras, que se conocieron con mucho respeto, con mucho cariño, de a poco se dieron las cosas, nunca quisimos dañar a nadie”, reveló.

Asimismo, Gala manifestó que ella tiene bastante claro sus valores y que jamás lastimaría a alguien. “Soy una persona que tengo muy claros cuales son los limites de no dañar a nadie, jamás me metería en una relación, jamás haría algo con una intención de dañar y jamás me he enamorado de una persona con la intención de dañar a otra”, concluyó en una entrevista a Somos un Plato.