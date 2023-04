“Trato de no mirarme tanto al espejo”: Vale Roth confesó que sufre de algunos problemas con su cuerpo tras estar embarazada

Valentina Roth se encuentra en su séptimo mes de embarazo y está bastante feliz con la llegada de su primera hija. Sin embargo, no todo el proceso ha sido fácil. Así lo reveló la misma bailarina, quien a través de su cuenta de Instagram reveló que sufre de bastantes problemas tras los cambios en su físico.

Todo comenzó cuando la exgimnasta realizó una sesión de fotos para inmortalizar las últimas semanas de su retoña en su vientre.

“No quiero mentir, porque yo soy bien transparente. Para qué les voy a decir que no me costó ver las fotos, porque sí me costó”, comentó de entrada. “Como siempre he tenido muchos traumas con el peso, en el embarazo subí 10 kilos. Tenía mucha fijación, me miraba mucho la guata, quería estar muy marcada todo el rato”, añadió.

Posteriormente, confesó que aumentar de peso sí ha sido un tema para ella, pero está enfocada en hacer las cosas bien para la salud de su bebé.

“Cuesta asumirlo”

En la misma, Valentina comentó que por estos días “trato de no mirarme tanto al espejo. Lo único que quiero es que la Antonia nazca bien y sanita, eso es lo que más me preocupa a mí. Pero no les voy a mentir, he subido bastante de peso, cuesta asumirlo, pero en este embarazo creo que me lo he tomado demasiado bien, sobre todo el tema que me había preocupado bastante”, aseguró.

Por último, reveló que sufrió por problemas alimenticios durante 15 años de su vida y que esto afectó duramente a su círculo más cercano.

“Es fuerte porque la familia lo pasa muy mal, no saben qué hacer porque se desesperan por poder ayudarte, entonces de verdad que yo nunca más quiero volver a caer en eso y me asusté un tiempo del embarazo, dije: ‘Ojalá no me traume y no retroceda porque he avanzado mucho’, pero de verdad me lo he tomado bien”, concluyó.