“Venía saliendo de una relación muy traumática (...) estaba difícil la cosa”: Begoña Basauri contó los motivos por lo que decidió realizar una fertilización in vitro

Begoña Basauri ha compartido cada momento importante de su vida con sus seguidores en redes sociales con total honestidad. En este contexto, es donde decidió aclarar algunas dudas contando sobre su fertilización in vitro.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz reveló los motivos que la motivaron a tomar esta importante decisión.

“Hace 10 años yo venía saliendo de una relación muy traumática que me dejó con la sensación de que estaba difícil la cosa y dije: ‘no me veo haciendo familia con nadie, pero no tengo la certeza de no querer hijos’. Ahí me puse a investigar sobre la preservación de óvulos, es fácil congelar tu reserva ovárica para utilizarla en un futuro”, explicó de entrada.

Por esta razón, decidió informarse sobre este procedimiento y accedió a una clínica en Viña del Mar para un mejor asesoramiento, en donde le explicaron cuáles eran los riesgos y costos (tanto físicos como monetarios).

“Me pareció que era muy seguro todo y aterrizado, podía hacerlo. Paralelamente empecé a grabar una teleserie y como hace 10 años no se hablaba de esto abiertamente, no sabía a quién preguntarle si lo habían hecho, si sentían que el proceso era para hacerlo durante una teleserie, si me iba a volver loca con las hormonas”, añadió.

10 años después

Eso sí, como en ese momento no había mucha gente con quien hablar del tema, Begoña Basauri quiso abordarlo desde esta perspectiva, para la gente que está pensando en realizar una fertilización in vitro.

“Aunque en la clínica me explicaron todo muy claramente, yo quería hablar con otra mujer que hubiese pasado por eso y esa es una de las razones por las que quiero contarles, por si alguna necesita escuchar a otra mujer que haya pasado este proceso. Nadie me compartió su experiencia, me llevó la vida y 10 años después llegué nuevamente a la Clínica de la mujer Viña del Mar a sentarme frente al mismo doctor”, contó, aunque esta vez sí estaba con un compañero al lado con el cual estaba segura de querer formar una familia.