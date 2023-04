“Ayer tuve un día ultra mega híper sensible”: Vale Roth presumió el tierno regalo que le hizo su esposo para subirle el ánimo

Valentina Roth se encuentra en la recta final de su embarazo fruto de su tierna relación con Miguel de la Fuente, con quien se casó durante el mes de marzo.

A través de su cuenta de Instagram, la influencer ha ido compartiendo su experiencia con sus seguidores y mostrando cómo ha sido toda su relación con su nuevo esposo, de quien se ha declarado en varias ocasiones bastante enamorada y feliz.

En este sentido, es donde Vale compartió una adorable sorpresa que le hizo su pareja tras estar enfrentando uno de esos días en cuales no se siente del mejor ánimo.

“Ayer tuve un día ultra mega híper sensible y el pochi (su pareja) me trae esto recién”, escribió mostrando el ramo de rojas rojas y amarillas que le llevó su esposo Miguel.

Cabe recordar que hace solamente un par de días que la exgimnasta contó que durante su embarazo ha tenido algunos problemas con su físico, puesto que su cuerpo ha cambiado bastante.

“Trato de no mirarme tanto al espejo. Lo único que quiero es que la Antonia nazca bien y sanita, eso es lo que más me preocupa a mí. Pero no les voy a mentir, he subido bastante de peso, cuesta asumirlo, pero en este embarazo creo que me lo he tomado demasiado bien, sobre todo el tema que me había preocupado bastante”, confesó en la red social.