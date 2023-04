“¿Cómo se entera alguien de lo que hace su pareja a sus espaldas?”: La increíble teoría de Fabrizio Copano sobre Tonka Tomicic y el caso relojes

Fabrizio Copano fue uno de los triunfadores en el Festival de Viña del Mar 2023, en donde con una rutina sin filtro y llena de contingencia nacional logró conquistar al monstruo de la Quinta Vergada.

Uno de sus chistes aludió a Tonka Tomicic y al “caso relojes vip”, en el cual su exesposo, Parived, sería uno de los involucrados.

En medio de su rutina, Copano estaba contando que un gringo le había dicho que le gustaba mucho Chile, nombrando a Augusto Pinochet.

“Ahora le tengo que explicar a este gringo que no me puede decir esa hue…, es desubicada, es como preguntarle la hora a Tonka, no se hace”, aseguró provocando grandes carcajadas en el público de Viña.

Detrás del chiste

Actualmente, el humorista se encuentra revisando la rutina en su canal de YouTube, donde revela algunas anécdotas y reacciones que tuvieron algunos de los mencionados en la Quinta Vergara.

En primera instancia, Copano comentó que el chiste fue agregado en el último minuto: “Lo conté en el Monticello, en mi último show, y agregue eso de Tonka”.

“Luego cuando probé está versión, con preguntarle la hora a Tonka, era una explosión. Obvio, estaba demasiado caliente el tema. Fue como en el verano de Parived”, explicó porque en su versión en inglés utilizaba el nombre de Adolf Hitler.

“Además que nadie había mencionado el tema de Tonka, que igual es como un elefante en la habitación”, aseguró.

Eso sí, enfatizó en que la reacción de la animadora fue la mejor. “Tonka muy buena onda. Me mandó un mensajito (...) Buena onda...Yo le tengo cariño”, reveló.

Finalmente, lanzó una teoría sobre el caso relojes: “Tonka de verdad no sabe lo de Parived. Porque, ¿cómo se entera alguien de lo que hace su pareja a sus espaldas?, revisando el Whatsapp cuando se va a bañar. Y Parived nunca se ha ido a bañar”, lanzó en tono de broma.