“Hoy nos dijimos hasta pronto con muchos besos y risas”: Angélica Sepúlveda le dijo adiós a su novio turco

Angélica Sepúlveda nuevamente compartió un registro con su pareja, el turquito, el cual se fue rumbo a otro destino y dejó a la exchica reality acá en Chile.

A través de su cuenta de Instagram, la personalidad compartió el registro de lo que fue el último momento con su amado y describió cómo fue la triste despedida.

“Lloramos ayer, hoy nos dijimos hasta pronto con muchos besos y risas, mañana y pasado volveré a llorar, lo sé”., aseguró de entrada.

Asimismo, contó que pudo retener al hombre por unas semanas acá en tierra nacional, pero que ya era momento de decir adiós. “Pude detener tu partida un mes más, pero me puse en tus zapatos y palpé la inmensa alegría de este viaje, era lo que anhelabas desde hace muchos años y estoy muy feliz por ese reencuentro que tendrás”.

“Te amo y deseo con mi alma que disfrutes cada minuto. Be happy, be happy, be happy, seniseviyorum ❤️🗂️, prometiste grabar todo y hacer muchos vídeos, debes cumplir, así te sentiré más cerca @gurselsaglaam”, concluyó con cariño.