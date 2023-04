La nueva modelo otoño-invierno: Raquel Argandoña mostró nueva faceta y se lució en pasarela de marca chilena

Este domingo 23 de abril, Raquel Argandoña participó en el desfile de moda que cerraba la feria ‘Café Santiago 2023′, en el cual fue parte de la pasarela del diseñador Juan Failier.

En la instancia también se encontraba su compañero de canal, Jordi Castell, quien volvió al mundo del modelaje tras 35 años fuera de este rubro.

“Nada me divierte y me entretiene más que hacer algo que siempre hice. No estaba muy nervioso, es un oficio con el que crecí, desfilo desde los 16 años, cuando vivía en Talca y era joven y alocado”, contó el fotógrafo a LUN.

Por su parte, la “Quintrala” deslumbró con dos diversos y extravagante looks para la temporada otoño-invierno. El primero, compuesto de un pantalón de corte ancho, una blusa dorada y un abrigo largo.

El segundo outfit fue un poco más osado, en donde pudimos ver a Raquel con un enterito e color naranja con destellos tornasol, acompañado con unos botines en punto del mismo tono. Pero el toque, fueron unos lentes de sol que jugaron un rol importante.

Fue la mismísima comunicadora quien compartió fotos de este momento y también compartió su felicidad a través de sus historias de Instagram, en donde se le ve celebrando esta participación.

Acá te dejamos a Raquel como modelo: