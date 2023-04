“¿Qué es esta h…?, ¿una montaña rusa? Fantasilandia, una locura total”: Pamela Díaz terminó usando el transporte público en Viña del Mar

Pamela Díaz vivió un divertido e inesperado momento mientras se encontraba usando el transporte público en Viña del Mar, esto luego de no pudiera tomar un auto particular.

Todo comenzó cuando la animadora se trasladó a la Quinta Región para visitar una clínica para someterse a un nuevo procedimiento estético.

Tras mostrar el resultado, Díaz contó que se quedó “botada” junto a sus acompañantes luego de que ninguna aplicación de autos estuviera disponible.

“Querida people me vine a arreglar los dientes, vinimos a comer, y ahora quedamos sin auto porque no hay transporte de aplicación, entonces con mis queridos amigos, nos vamos en micro”, comentó.

Así fue como Pamela terminó junto a su equipo en una micro en Viña, en donde compartió con su people y bromeó con este nuevo chascarro.

En vivo y en directo desde la Quinta Región

“Puta la h…, people estoy en vivo y en directo. Estamos en su clínica y nos trajo en micro. ¿Qué es esta h…?, ¿una montaña rusa? Fantasilandia, una locura total”, afirmó en el transporte público.

Posteriormente, y muy a su estilo, Pamela le pidió al chofer que pusiera música para “motivarse”, podía ser reguetón o cumbia.

Hace más de 10 años que la “Fiera” no tomaba una micro, ya que, según sus palabras, su trabajo siempre le ha permitido movilizarse en automóvil.

Pero su aventura en el transporte público no terminó ahí, puesto que vivió un momento de susto cuando el conductor frenó fuerte el bus mientras que una pasajera aseguraba que iban como “sardina”.

“Esta es la realidad que pasa... People anduve en micro y lo pasé bacán, fue una linda experiencia, y les cuento que me apretaron el popis, no me tocó nadie o si no dejo la caga”, afirmó.

“Es heavy la sensación, porque estábamos todos parados, nadie se va sentado. El caballero andaba fuerte, parecíamos sardinas adentro de la cuestión, esta no es la vida que yo me merezco”, concluyó entre risas.