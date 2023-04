Deportista paralímpica captó en video cómo le impedían acceder a vagón preferencial del Biotren

La deportista paralímpica chilena, Jocelyn Muñoz, compartió un video en redes sociales en el que denuncia la falta de respeto y consideración de los pasajeros del Biotren hacia el acceso preferencial para personas con discapacidad.

En el video, se puede observar cómo la deportista espera varios minutos en el andén sin poder abordar el tren debido a la falta de disposición de los otros pasajeros para ceder los lugares. Muñoz grabó el incómodo momento en el que solicitaba que se respetara el acceso preferencial, pero prácticamente todos los presentes hicieron caso omiso.

“Este vagón es preferencial chiquillos, ya van dos vagones que no me puedo subir”, se escucha decir a la deportista, ante la indiferencia de los pasajeros que no le daban espacio.

La deportista paralímpica relató las complicaciones que vive cada día para poder movilizarse por la zona. “Segundo Biotren que pasa lleno y no vamos a poder subir. No hay espacio y ese es el vagón preferencial para las sillas de ruedas. Así que aquí vamos a estar hasta que nos lleven”, afirmó la mujer en el video que se viralizó.

“Esto viene ocurriendo hace bastante tiempo y no sólo en mi caso, sino que también a otros usuarios en silla de ruedas, adultos mayores, gente con muleta. Ayer me atreví y lo grabé, ya que intenté ingresar al vagón preferencial, pero había tanta aglomeración y las personas estaban tan desesperadas por subir que dos biotrenes (sic) se me pasaron”, detalló en conversación con BioBioChile.

“En el tercer tren, cuando me iban a dejar abajo nuevamente, me instalé en la puerta, dejando la mitad de mi silla dentro del vagón, lo que impedía que las puertas se cerraran. La gente me gritaba que me bajara, los estudiantes me decían que llegarían tarde, que tenían prueba; pero ninguno empatizaba conmigo”, continuó agregando Jocelyn.

“Es reiterativo, constantemente nos están ignorando sin posibilidad de poder disfrutar este beneficio de tener un vagón preferencial”, manifestó.

Finalmente la deportista explicó que, aunque aprecia que EFE haya dispuesto un vagón preferencial para personas con discapacidad, le entristece que no haya personal encargado de garantizar que los usuarios en silla de ruedas o con movilidad reducida puedan utilizar el espacio sin inconvenientes.

BioBioChile compartió el registro: