“¿Me estás diciendo vieja?”: Joaquín Méndez metió las patas con pregunta a Andrea Arístegui

El animador de “La Hora de Jugar”, Joaquín Méndez, metió las patas de lo lindo con la periodista de Mega, Andrea Arístegui. En sus historias de Instagram, el exchico reality le consultó a su compañera de canal sobre qué le podría regalar a su polola, pero se equivocó en el preámbulo.

“Con tus años de experiencia, Andrea Arístegui, ¿qué te…?”, comenzó el animador. “¿Me estás diciendo vieja?”, le respondió la periodista en tono de broma.

Joaquín captó que la embarró y procedió a explicarse, “No, no, ¿cómo le voy a decir? No le quería preguntar, ¿a usted, qué le gustaría que le regalen?”. Arístegui insistió con su punto y le contestó: “¿Por qué me tratas de usted? Vienes a tratarme de vieja hoy día”.

“Me dice usted, con sus años de experiencia...”

El implicado terminó riéndose con sus metidas de pata, y la comunicadora continuó reclamando “me dice usted, con sus años de experiencia...”. Méndez prosiguió a salvarla y finalmente le preguntó, “digo, a usted, ¿qué le gustaría que le regalen si fuera su cumpleaños?”.

“Depende del presupuesto”, le contestó Andrea Arístegui, lo que sacó las risas de Joaquín quien reveló que el presupuesto es bajo.