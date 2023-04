Benjamín Vicuña da a conocer la portada de su libro “Blanca, la niña que quería volar”

Benjamín Vicuña trabajó durante un largo período escribiendo el libro sobre la muerte de su hija Blanca y el consecuente duelo que afrontó tras la dolorosa pérdida. Este miércoles dio a conocer finalmente la portada de la publicación, editada por el sello Planeta, a través de su cuenta de Instagram.

Durante una aparición en el programa “Todo por ti”, en noviembre del año pasado, el actor anunció este proyecto literario que ya venía preparando. Ahora, el libro titulado “Blanca, la niña que quería volar” es una realidad.

El subtítulo del texto reza “10 actos para conjurar el olvido”, muy consecuente a las declaraciones sobre el contenido que Vicuña realizó en el espacio televisivo “Implacables”, de Argentina. En la oportunidad, el intérprete chileno adelantó que su libro es “acerca de mi niña y mis pesares. También de las herramientas que me sirvieron para iluminar noches oscuras”.

“Aquí les presento mi libro. Espero que este relato pueda servir y acompañar a muchos que miran el cielo día y noche, con más preguntas que respuestas”, escribió en la leyenda de la publicación en la mencionada red social.

“Un tributo a mi hija”

Cabe recordar que “Blanca, la niña que quería volar” se presentará el 2 y 3 de mayo en Chile, para luego tener otro lanzamiento el 4 y 5 del mismo mes en la Feria del Libro de Buenos Aires. El libro cuento con un prólogo escrito por Gabriel Rolón, psicólogo, psicoanalista, escritor y actor argentino.

La primogénita de Benjamín Vicuña y la trasandina Carolina “Pampita” Ardohain murió en septiembre de 2012, con tan sólo seis años de edad, a causa de una neumonía hemorrágica.

“Este libro es un tributo a mi hija y una expresión desbordada y honesta de la experiencia que me tocó vivir”, manifestó Benjamín hace un tiempo sobre el proyecto.

“Una tragedia que me atravesó como un rayo y me dejó vacío. Me costó años asimilarla, y de alguna manera sigo transitando el desierto, pero seguí viviendo”, admitió sinceramente.