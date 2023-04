“Estoy siendo extorsionada”: Adriana Barrientos denuncia que la amenazan con filtración de videos prohibidos

Este miércoles Adriana Barrientos utilizó sus redes sociales para hacer una denuncia luego de recibir una serie de mensajes de un usuario que asegura tener videos prohibidos de ella.

En sus historias de Instagram, la “Leona” expuso su denuncia. “Estoy siendo extorsionada, por un tipo que amenazó con lanzar videos míos. Tiene en su poder siete videos míos y la verdad es que es bien fea la situación que estoy viviendo”,

“Hoy día estoy siendo víctima de extorsión. Lo encuentro re mala onda”, agregó Barrientos, quien se mostró afectada por esta situación. “Pero pucha, siempre hay gente super mala, que al día de hoy me tiene súper triste y súper bajoneada”, comentó.

La figura de Zona de Estrelllas publicó una serie de audios y mensajes que le enviaron amenazándola. “Sabes, tengo unos videos prohibidos tuyos. ¿Qué podemos hacer? No quiero hacer público esto, de verdad te interesará”, comenzó escribiendo el usuario.

A lo que La Leona respondió: “¿prohibidos?, ¿cuáles?”, “donde usted sale desnuda, donde usted sale haciendo cositas”, contestó la persona que la está extorsionando.

Las amenazas

“Si usted desea recuperarlos y que yo los borre, me avisa ¿ya?. Si quiere me manda su whatsapp”, le dijo la persona que la amenaza.

“Amiguito súbalo y etiquéteme, que me veo exquisita. Que soy el sueño erótico de todos tus amigos”, respondió Barrientos, sin dejar amedrentarse por el sujeto. “Bueno, los subiré a Mega y enviaré todo lo que tengo, quedarás mal”, le contestaron.

Sin embargo, Adriana se mostró muy afectada por lo que ocurre. “Creo que no me merezco esto (...) voy a tratar de dar vuelta la página con esto, re feo lo que pasó, hoy día me siento dañada y pucha, igual tengo miedo y me da mucha pena todo esto que me está pasando”, expuso en sus historias.